Под Столином ГАИ с оружием остановила пьяного бесправника и дала крупный штраф. Подробности рассказали в Министерстве внутренних дел.
В Столинском районе наряд ГАИ дал сигнал об остановке водителю ВАЗа, однако он его проигнорировал. После этого началось преследование. Мужчина на неоднократные требования со стороны милиции не реагировал, пытался скрыться. Транспортное средство виляло на проезжей части, что создавало реальную угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения. Было принято решение об использовании оружия.
За рулем автомобиля оказался 39-летний житель Столинского района с явными признаками опьянения. Он отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Установлено, что он лишен права управления транспортными средствами и ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
В отношении нарушителя было составлено семь административных материалов. Кроме того, за отказ от освидетельствования задержанный заплатит штраф в размере 200 базовых величин, или 9000 рублей (в январе 2026 года одна базовая величина составляет 45 рублей). Он водворен в изолятор временного содержания, машина находится на охраняемой стоянке.
Ранее мы писали, что белорус пытался сдать на права 75 раз, потратив 3,5 года.
Тем временем ЖКХ напомнило минчанам про обязанность расчищать снег вокруг своих авто.
Кстати, ГАИ сказала про штрафы и эвакуацию авто в Беларуси при уборке снега.
А еще белорус позвонил в милицию, заметив пьяного водителя маршрутки.