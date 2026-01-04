Под Столином ГАИ с оружием остановила пьяного бесправника и дала крупный штраф

В Столинском районе наряд ГАИ дал сигнал об остановке водителю ВАЗа, однако он его проигнорировал. После этого началось преследование. Мужчина на неоднократные требования со стороны милиции не реагировал, пытался скрыться. Транспортное средство виляло на проезжей части, что создавало реальную угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения. Было принято решение об использовании оружия.