Ричмонд
-1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Накануне Нового года в Молдове пропала 17-летняя девушка: Ее ищут уже четвертые сутки

УВД г. Бендеры разыскивает 17-летнюю Еву Муратову, жительницу села Гиска.

Источник: Комсомольская правда

УВД г. Бендеры разыскивает 17-летнюю Еву Муратову, жительницу села Гиска, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Ночью 30 декабря девушка самовольно ушла из дома и до настоящего времени её местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 16−17 лет, рост — 170 см. Худощавого телосложения. Лицо овальное, брови тонкие, дугообразные, глаза большие, серо-голубые, внешние уголки глаз опущены, нос заострённый, прямой, губы средней толщины, подбородок вертикальный. Волосы ниже плеч, слегка волнистые, окрашены в тёмный цвет.

Особые приметы: у Евы быстрая речь и быстрая походка, имеются шрамы на кистях обеих рук.

Была одета: в чёрную шапку, чёрную короткую куртку, обута в белые кроссовки.

Просьба ко всем, кому что-либо известно о местонахождении без вести пропавшей Евы Муратовой, сообщить по телефонам в г. Бендеры: 0 (552) 2−84−17, 0 (552) 2−77−57, 0 (552) 4−33−22, +373 (779) 03−277. Либо позвонить по номеру 102 в любом населённом пункте Приднестровья. Также можно написать в УВД г. Бендеры в Viber: +373 (775) 05−426 или Telegram: +373 (779) 97−253.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Страх и лицемерие оппозиции в Молдове: Шор ушел, что теперь мешает проводить протесты — разве нет причин?

Или в Молдове уже всё хорошо и процветает демократия под руководством ПАС и Санду (далее…).

Новые подробности о деле молдавского фермера, скармливавшего людей свиньям-людоедам: «Он давно говорил, что бомжей можно убивать безнаказанно, а из их золотых зубов делать кольца — мы думали, что это шутка».

Сам подозреваемый задержан, идет следствие (далее…).

В Молдове банки выдают странные леи: Сотенные купюры 2015 года, подписанные главой нацбанка Анкой Драгу, которая заняла этот пост лишь 8 лет спустя — разбирались, не фальшивки ли нам подсовывают.

Пользователи соцсетей задаются вопросом — фальшивые купюры или настоящие? (далее…).

Узнать больше по теме
Приднестровье – непризнанное государство с уникальной историей
Приднестровье — территория с особым статусом, который не признает ни одно государство мира. Здесь есть свое правительство, свои деньги и свои законы, но на международной карте такая страна отсутствует. Формально эти земли относятся к Молдове, но уже более 30 лет здесь живут по собственным правилам. Рассказываем, где находится этот уникальный анклав, почему его существование вызывает споры и как устроена жизнь в месте, которого официально не существует.
Читать дальше