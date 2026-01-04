Накануне Нового года в Молдове пропала 17-летняя девушка: Ее ищут уже четвертые сутки

УВД г. Бендеры разыскивает 17-летнюю Еву Муратову, жительницу села Гиска, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.
Ночью 30 декабря девушка самовольно ушла из дома и до настоящего времени её местонахождение неизвестно.
Приметы: на вид 16−17 лет, рост — 170 см. Худощавого телосложения. Лицо овальное, брови тонкие, дугообразные, глаза большие, серо-голубые, внешние уголки глаз опущены, нос заострённый, прямой, губы средней толщины, подбородок вертикальный. Волосы ниже плеч, слегка волнистые, окрашены в тёмный цвет.
Особые приметы: у Евы быстрая речь и быстрая походка, имеются шрамы на кистях обеих рук.
Была одета: в чёрную шапку, чёрную короткую куртку, обута в белые кроссовки.
Просьба ко всем, кому что-либо известно о местонахождении без вести пропавшей Евы Муратовой, сообщить по телефонам в г. Бендеры: 0 (552) 2−84−17, 0 (552) 2−77−57, 0 (552) 4−33−22, +373 (779) 03−277. Либо позвонить по номеру 102 в любом населённом пункте Приднестровья. Также можно написать в УВД г. Бендеры в Viber: +373 (775) 05−426 или Telegram: +373 (779) 97−253.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Страх и лицемерие оппозиции в Молдове: Шор ушел, что теперь мешает проводить протесты — разве нет причин?
Или в Молдове уже всё хорошо и процветает демократия под руководством ПАС и Санду (далее…).
Новые подробности о деле молдавского фермера, скармливавшего людей свиньям-людоедам: «Он давно говорил, что бомжей можно убивать безнаказанно, а из их золотых зубов делать кольца — мы думали, что это шутка».
Сам подозреваемый задержан, идет следствие (далее…).
В Молдове банки выдают странные леи: Сотенные купюры 2015 года, подписанные главой нацбанка Анкой Драгу, которая заняла этот пост лишь 8 лет спустя — разбирались, не фальшивки ли нам подсовывают.
Пользователи соцсетей задаются вопросом — фальшивые купюры или настоящие? (далее…).