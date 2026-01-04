Под Калининградом четырёхлетний мальчик провалился в прорубь и едва не утонул в пруду

Несчастный случай произошёл 31 декабря, но известно об этом стало только сейчас. Около 12:30 в Большом Исаково мальчик гулял недалеко от дома со старшим братом. В какой-то момент дети вышли к пруду, который находится на соседней улице, и младший ребёнок оказался в воде.