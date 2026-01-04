Ричмонд
Под Калининградом четырёхлетний мальчик провалился в прорубь и едва не утонул в пруду

Ребёнок посинел, у него были судороги.

Источник: Клопс.ru

Под Калининградом накануне Нового года едва не погиб четырёхлетний мальчик. Об этом «Клопс» сообщили источники.

Несчастный случай произошёл 31 декабря, но известно об этом стало только сейчас. Около 12:30 в Большом Исаково мальчик гулял недалеко от дома со старшим братом. В какой-то момент дети вышли к пруду, который находится на соседней улице, и младший ребёнок оказался в воде.

Брат прибежал домой и позвал на помощь маму с бабушкой, которые достали малыша из водоёма. Мальчик нахлебался воды, был синий, хрипел, у него начались судороги и закатывались глаза.

С диагнозом несмертельное утопление ребёнка срочно доставили в детскую областную больницу. Информация о состоянии ребёнка уточняется.

Обновлено 4 января в 15:00.

Стало известно, что состояние ребёнка оценивается как удовлетворительное.