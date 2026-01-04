Ричмонд
За сутки в Иркутской области потушено 11 пожаров

В Ангарске горел сарай, а в Бодайбо баня.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

За прошедшие сутки в регионе было ликвидировано 11 пожаров. Погибших и пострадавших в результате пожаров нет. Об этом сообщили в ГУ МЧС Иркутской области.

— В 05:53 поступило сообщение о горении сарая в садоводстве «Расцвет» в Ангарске. Пламя было потушено на 5 квадратных метрах. Предположительно, причиной стало короткое замыкание электрооборудования, — поделились в ведомстве.

А в Бодайбо загорелась баня на 18 квадратных метрах. Всего в девяти случаях причиной пожара стали неисправности в электросети, в двух других — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и поджог.