За сутки в Иркутской области потушено 11 пожаров

За прошедшие сутки в регионе было ликвидировано 11 пожаров. Погибших и пострадавших в результате пожаров нет. Об этом сообщили в ГУ МЧС Иркутской области.
— В 05:53 поступило сообщение о горении сарая в садоводстве «Расцвет» в Ангарске. Пламя было потушено на 5 квадратных метрах. Предположительно, причиной стало короткое замыкание электрооборудования, — поделились в ведомстве.
А в Бодайбо загорелась баня на 18 квадратных метрах. Всего в девяти случаях причиной пожара стали неисправности в электросети, в двух других — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и поджог.