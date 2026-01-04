Ричмонд
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Менделеевске двух мёртвых детей нашли у несанкционированной горки

Тела были найдены в колодце.

Источник: Прокуратура РТ

В Менделеевске прокуратура инициировала проверку в связи с трагической гибелью двух детей. Их тела нашли рядом с несанкционированной детской горкой.

По сообщению пресс-службы ведомства, тела двух маленьких детей были найдены 4 января 2026 года в одном из колодцев города. В связи с этим возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум лицам. Прокуратура взяла расследование под свой контроль.

На место события выехала прокурор Менделеевского района Алсу Салахутдинова. Организована проверка.