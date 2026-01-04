В Менделеевске двух мёртвых детей нашли у несанкционированной горки

В Менделеевске прокуратура инициировала проверку в связи с трагической гибелью двух детей. Их тела нашли рядом с несанкционированной детской горкой.
По сообщению пресс-службы ведомства, тела двух маленьких детей были найдены 4 января 2026 года в одном из колодцев города. В связи с этим возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум лицам. Прокуратура взяла расследование под свой контроль.
На место события выехала прокурор Менделеевского района Алсу Салахутдинова. Организована проверка.