Ричмонд
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Был в кепке, куртке и трусах: в Калининграде мужчина получил тяжёлые травмы, выпав из окна квартиры

84-летнего пострадавшего увезли в больницу.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде пенсионер выпал из окна квартиры на четвёртом этаже и получил тяжёлые травмы. Об этом «Клопс» сообщили источники.

Несчастный случай произошёл 3 января около 09:00 на ул. Богдана Хмельницкого. 84-летний мужчина живёт на четвёртом этаже девятиэтажки. Утром сосед пенсионера услышал звон бьющегося стекла и вышел на улицу. Там он обнаружил соседа, лежащим под окнами дома. Пожилой человек получил тяжёлые травмы, но выжил. Ему вызвали скорую помощь. Пострадавший был в сознании, но не мог объяснить почему он выпал из окна. Со слов родственников в последние дни дедушка вёл бессвязные речи, говорил о каких-то несуществующих вещах.

Пожилого калининградца привезли в областную клиническую больницу в кепке, куртке и трусах. Он был в состоянии травматического шока, с черепно-мозговой травмой, а также множественными переломами костей и ушибами.

В Калининграде из окна высотки выпал 85-летний пенсионер, мужчина погиб.