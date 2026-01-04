В Чистопольском районе столкнулось десять машин, четыре человека погибли

По предварительным данным, трагедия произошла 4 января 2026 года в 10:03. На платном участке автодороги «Казань-Альметьевск» (27 км участка «Шали-Бавлы») произошло столкновении не менее 10 автомобилей, включая грузовики. В результате аварии погибли четыре человека, также имеются пострадавшие.