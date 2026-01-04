В Первоуральске трех человек доставили в больницу после взрыва газа

«Для оказания первой медицинской помощи в больницу с места происшествия доставлены три человека — хозяйка жилища и еще две женщины из соседней квартиры. По итогам начавшегося разбирательства представители МВД примут обоснованное процессуальное решение», — сказал Горелых.
Как информировала пресс-служба регионального главка МЧС, взрыв с последующим возгоранием произошел в квартире четырехэтажки в Первоуральске в воскресенье, всего огонь охватил три квартиры. Пожарные спасли двух человек, пять жильцов эвакуировались самостоятельно, предварительно, пострадал один человек. На месте работают 16 специалистов и 6 единиц техники, добавляли в ведомстве.
Открытое горение ликвидировано на 35 квадратных метрах, позднее сообщили в ГУ МЧС.
С большой долей вероятности данный инцидент произошел из-за нарушений правил техники безопасности при обращении с газовым оборудованием, отмечал также Горелых.