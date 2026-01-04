В массовой аварии на трассе М-4 «Дон» погибли 4 человека

Утром 4 января на трассе М-4 «Дон» произошло массовое ДТП. В аварии погибли 4 человека, ещё 4 человека получили травмы.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, 37-летний водитель «Мерседеса» в составе автопоезда выбрал небезопасную дистанцию. Транспорт столкнулся с попутной «Ауди» под управлением 47-летнего автомобилиста, из-за чего та продолжила движение и наехала на «Рено Логан» и «Ладу Весту».
На место прибыли правоохранители. Из-за аварии на месте на 1 042 километре + 160 метров трассы было затруднено движение в южном направлении. Сейчас проезд свободен.