В массовой аварии на трассе М-4 «Дон» погибли 4 человека

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, 37-летний водитель «Мерседеса» в составе автопоезда выбрал небезопасную дистанцию. Транспорт столкнулся с попутной «Ауди» под управлением 47-летнего автомобилиста, из-за чего та продолжила движение и наехала на «Рено Логан» и «Ладу Весту».