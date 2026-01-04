Ричмонд
В Новочеркасске полицейские нашли и вернули похищенный у ребенка телефон

Оставил ребенка без телефона перед Новым годом: 18-летнего парня задержали в Новочеркасске.

Источник: Комсомольская правда

Полицейские вернули жителю Новочеркасска сотовый телефон, похищенный у ребенка перед Новым годом. Детали рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Как пояснили в полиции, владелицей телефона была несовершеннолетняя девочка, она осталась без гаджета в декабре. Общий ущерб составил 44 тысячи рублей.

Позже, во время расследования, был задержан 18-летний парень, именно он оказался подозреваемым в краже.

— Мобильный телефон нашли в ломбарде, его вернули представителю ребенка. В отношении задержанного завели дело, — сообщили в МВД.

Молодому человеку грозит наказание по статье «Кража» (п. «в, г» ч. 2 ст. 158 УК РФ). Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

