На Урале возбудили уголовное дело после взрыва газа в доме

С большой долей вероятности данный инцидент произошел из-за нарушений правил техники безопасности при обращении с газовым оборудованием, отмечал РИА Новости Горелых. Для оказания первой медицинской помощи в больницу с места происшествия доставлены три человека — хозяйка жилища и еще две женщины из соседней квартиры. Данное ЧП не носит криминального характера, говорил также представитель полицейского главка.