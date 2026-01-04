Расчёты ПВО сбили уже 16 дронов ВСУ на подлёте к Москве

По оперативным данным, атака началась около четырёх часов дня, когда был сбит первый дрон. Вскоре после этого силами ПВО были уничтожены ещё два беспилотника. Позднее поступило сообщение о ликвидации ещё тринадцати украинских БПЛА. Все воздушные цели нейтрализованы на дальних подступах к столице.
После падения обломков на места происшествия немедленно выехали оперативные и аварийные службы. Специалисты обследуют территорию, устанавливают точные точки падения и приступают к работам по ликвидации возможных последствий. По предварительной информации, в результате инцидента отсутствуют пострадавшие и серьёзные повреждения инфраструктуры. Обстановка в городе и области находится под полным контролем, угрозы для жителей нет.
Ранее стало известно об эффективной работе комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на территории Донбасса. За неделю средствами РЭБ было подавлено около двухсот атак с применением беспилотников. Над населёнными пунктами Донецк и Макеевка было нейтрализовано 156 дронов, а над Горловкой — ещё 42. Специалисты отмечают, что среди перехваченных аппаратов были ударные БПЛА с боевыми зарядами, нацеленные на ключевые объекты энергетической инфраструктуры, включая распределительную подстанцию и трансформаторный узел.