Схрон с оружием нашли у подозреваемых в убийстве 23-летней давности в Петербурге

— По делу задержаны четверо подозреваемых: двое сотрудников муниципального образования «Дачное» и двое местных жителей. В офисном помещении одного из них было найдено оружие, замурованное в стену по указанию лидера организованной преступной группы, — рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Петербургу.