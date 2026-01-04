Ричмонд
Схрон с оружием нашли у подозреваемых в убийстве 23-летней давности в Петербурге

Тайник обнаружили замурованный в стене.

Источник: Комсомольская правда

В Петербурге у мужчины, подозреваемого в убийстве и покушении на убийство 23-летней давности, правоохранители нашли тайник с оружием. Следственные действия проводились сотрудниками Следственного комитета России, ФСБ, МВД и Росгвардии.

— По делу задержаны четверо подозреваемых: двое сотрудников муниципального образования «Дачное» и двое местных жителей. В офисном помещении одного из них было найдено оружие, замурованное в стену по указанию лидера организованной преступной группы, — рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Петербургу.

Изъятое оружие, включая боевые гранаты и гранатометы, передано на экспертизу. Следствие продолжается, проводятся мероприятия по установлению всех участников преступления и выяснению всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, ранее осенью 2003 года полицейские получили информацию о слежке за одним из предпринимателей. Один из участников слежки прикрепил к машине жертвы самодельное взрывное устройство. К счастью, устройство не сработало.