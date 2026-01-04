На пожаре в жилом доме в Анапе погибли два человека

В Анапе ранним утром 4 января загорелся жилой дом. В пожаре погибли два человека.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю, возгорание произошло на первом этаже дома на улице Набережной в станице Анапской. Пламя распространилось на площади 225 «квадратов».
Пожар тушили 54 специалиста с помощью 18 единиц техники. Причины возгорания устанавливают дознаватели МЧС и следователи СУ СК по Краснодарскому краю.
Напомним, за прошлые сутки кубанские спасатели ликвидировали 19 пожаров. При этом ни одного лесного возгорания в крае не произошло.