Залетевший в окно фейерверк устроил пожар в квартире в Дзержинске

Фейерверк залетел в квартиру и стал причиной пожара в Дзержинске. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Местный житель проснулся от странного шума и пошел посмотреть в другую комнату. Там он увидео следы от салюта: фейерверк пробил окно, влетел в потолок и взорвался. Из-за этого в квартире начался пожар.
На место прибыли сотрудники нижегородского МЧС и устранили возгорание. Никто из людей не пострадал, однако сгорела часть личных вещей жильца.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что пять нижегородцев погибли на пожарах в первые январские дни.