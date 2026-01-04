Ричмонд
Залетевший в окно фейерверк устроил пожар в квартире в Дзержинске

Никто из людей не пострадал, однако сгорела часть личных вещей жильца.

Источник: t.me/shot_shot

Фейерверк залетел в квартиру и стал причиной пожара в Дзержинске. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Местный житель проснулся от странного шума и пошел посмотреть в другую комнату. Там он увидео следы от салюта: фейерверк пробил окно, влетел в потолок и взорвался. Из-за этого в квартире начался пожар.

На место прибыли сотрудники нижегородского МЧС и устранили возгорание. Никто из людей не пострадал, однако сгорела часть личных вещей жильца.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что пять нижегородцев погибли на пожарах в первые январские дни.