МВД назвало причину массового ДТП в Татарстане

КАЗАНЬ, 4 янв — РИА Новости. Погодные и дорожные условия стали причиной массового ДТП в Чистопольском районе Татарстана, в котором погибли четыре человека, сообщает МВД по республике.
Ранее прокуратура Татарстана сообщила, что 4 января в 10.03 мск в ОМВД России по Чистопольскому району поступило сообщение о массовом ДТП с участием не менее 10 автомобилей, в том числе большегрузов, на платном участке автодороги «Казань-Альметьевск» на территории Чистопольского района. По информации прокуратуры, в ДТП четыре человека погибли, есть пострадавшие.
Возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
«Сегодня из-за погодных и дорожных условий на автодороге “Алексеевск — Альметьевск” в ДТП, предварительно, с участием 15 транспортных средств, четыре человека скончались на месте», — говорится в сообщении.
МВД отмечает, что обстоятельства происшествия и информация о количестве пострадавших уточняется.
В субботу в республике началась метель с ухудшением видимости до 1 километра, сильный ветер порывами до 20 метров в секунду. Непогода сохраняется и в воскресенье: отмечаются сильный мокрый снег, метель с ухудшением видимости до 500 метров, ветер порывами до 23 метров в секунду, на дорогах гололедица, снежные заносы, снежная каша. Госавтоинспекция республики сообщила, что в связи с ухудшением погодных условий в Татарстане в воскресенье днем ограничено движения автобусов и грузовиков по всем федеральным автодорогам до улучшения обстановки.