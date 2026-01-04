Фуры в ловушке, есть погибшие: Мощный снегопад парализовал регионы Поволжья

Ключевые происшествия по регионам:
Татарстан: На трассе Казань — Альметьевск в результате массового столкновения из-за метели погибли четыре человека, ещё трое пострадали. Участки трассы М-12 «Восток» заблокированы стоящими фурами.
Башкортостан: Сотни большегрузов скопились перед перекрытой федеральной трассой М-5 «Урал». В республике ожидаются порывы ветра до 20 м/с.
Удмуртия: Ограничено движение фур по трассе М-7 «Волга» и дороге Ижевск — Пермь. Зафиксированы несколько ДТП с вылетом транспорта в кювет.
Ульяновская область: На трассах М-5 и Сызрань — Саратов — Волгоград произошли крупные аварии. В одной из них погибли два человека, ещё трое госпитализированы. Движение после временных ограничений восстановлено.
Оренбургская область: Введён запрет на движение грузовиков и пассажирского транспорта на участке трассы М-5 на границе с Самарской областью, а также в Бузулукском районе.
Саратовская область: После пика непогоды на некоторых региональных дорогах, включая трассу Самара — Пугачёв — Энгельс, сохраняются ограничения для большегрузов.
Пермский край: Регион готовится к ухудшению: ожидается метель с порывами ветра до 17 м/с. МЧС предупреждает о высоких рисках заторов и ДТП 5 января.
Спасательные и дорожные службы всех регионов работают в усиленном режиме, устраняя последствия ДТП и расчищая заносы. Водителям рекомендуется по возможности воздержаться от дальних поездок и соблюдать предельную осторожность.
Ранее на Кубани из-за сильных снегопадов произошли два обрушения крыш. В городе Белореченске обрушилась крыша частного дома. В результате погибла 22-летняя девушка. Ещё один человек с травмами был госпитализирован. В посёлке Степном на улице Школьной обрушилась кровля двухэтажного многоквартирного дома. К счастью, в этом происшествии никто не пострадал.