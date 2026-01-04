Фуры в ловушке, есть погибшие: Мощный снегопад парализовал регионы Поволжья

Ранее на Кубани из-за сильных снегопадов произошли два обрушения крыш. В городе Белореченске обрушилась крыша частного дома. В результате погибла 22-летняя девушка. Ещё один человек с травмами был госпитализирован. В посёлке Степном на улице Школьной обрушилась кровля двухэтажного многоквартирного дома. К счастью, в этом происшествии никто не пострадал.