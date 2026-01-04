Подозреваемого в ДТП с погибшими и пострадавшими задержали в Ростовской области

В Ростовской области задержали подозреваемого в массовом ДТП с погибшими и пострадавшими. Об этом вечером 4 января сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
— 37-летний водитель грузового «Мерседес», предварительно по вине которого произошло ДТП на трассе М-4 «Дон», задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, — прокомментировали в полиции.
Речь идет об аварии, произошедшей рано утром 4 января в районе поселка Красный Колос. Во время этого ДТП погибли четыре человека и еще четыре пострадали.
По предварительной версии, водитель «Мерседес Бенц», следовавшего в составе автопоезда, не выдержал дистанцию и въехал в попутный «Ауди». Легковая иномарка после этого врезалась в остановившиеся из-за другого ДТП «Рено Логан» и «Лада Веста».
Ранее сообщалось, что правоохранители разбираются в ситуации в рамках части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Известно, что проверку также организовали сотрудники прокуратуры.
