Подросток получил травмы по время катания на покрышке, привязанной к авто

МИНСК, 4 янв — Sputnik. Несовершеннолетний получил травмы в Любанском районе в результате катания на покрышке, которая была привязана к автомобилю, сообщили в управлении ГАИ Минского облисполкома.

Источник: УГАИ УВД Миноблисполкома

По информации правоохранителей, инцидент произошел рано утром в воскресенье, 4 января, на автомобильной дороге Н-8867, соединяющей поселки Чабуса и Костеши.

«По предварительной информации, 17-летний водитель, не имея права управления, двигался на автомобиле Opel Omega по указанной дороге и буксировал покрышку от автомобиля, на которой находился 17-летний парень», — сказали в управлении.

В ГАИ уточнили, что в какой-то момент покрышка отвязалась и в последующем на нее совершила наезд движущаяся сзади машина ВАЗ, за рулем которой была 16-летняя девушка, тоже не имевшая прав.

В результате подросток, которого «буксировал» Opel, с полученными травмами был госпитализирован.

В инспекции напомнили родителям, что они несут ответственность за действия своих несовершеннолетних детей, а их необдуманные решения за рулем, отсутствие опыта и недооценка опасности могут стать причиной трагедии.