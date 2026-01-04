Подросток получил травмы по время катания на покрышке, привязанной к авто

По информации правоохранителей, инцидент произошел рано утром в воскресенье, 4 января, на автомобильной дороге Н-8867, соединяющей поселки Чабуса и Костеши.
«По предварительной информации, 17-летний водитель, не имея права управления, двигался на автомобиле Opel Omega по указанной дороге и буксировал покрышку от автомобиля, на которой находился 17-летний парень», — сказали в управлении.
В ГАИ уточнили, что в какой-то момент покрышка отвязалась и в последующем на нее совершила наезд движущаяся сзади машина ВАЗ, за рулем которой была 16-летняя девушка, тоже не имевшая прав.
В результате подросток, которого «буксировал» Opel, с полученными травмами был госпитализирован.
В инспекции напомнили родителям, что они несут ответственность за действия своих несовершеннолетних детей, а их необдуманные решения за рулем, отсутствие опыта и недооценка опасности могут стать причиной трагедии.