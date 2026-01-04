Ричмонд
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В московских аэропортах задержали более ста рейсов на фоне ограничений

РИА Новости: более ста рейсов задерживаются в московских аэропортах.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Более 100 рейсов задерживается в аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» на фоне введения временных ограничений, по меньшей мере три рейса отменено, выяснил корреспондент РИА Новости на основе данных онлайн-табло.

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены во «Внуково», «Домодедово» и «Жуковском» вечером 4 января. По состоянию на 18.10 мск ограничения в «Жуковском» сняты, а «Внуково» и «Домодедово» принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Большая часть задержек не превышает двух часов. Свыше половины задержанных рейсов приходится на аэропорт «Внуково», в «Жуковском» задержано всего по три рейса на прилет и вылет.