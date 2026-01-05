Три человека погибли под грузовым поездом в Иркутской области

Три человека, в том числе двое несовершеннолетних погибли под грузовым поездом в Усольском районе Иркутской области. Об этом irk.aif.ru сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России. По предварительным данным, трагедия произошла вечером 4 января 2026 года на 5115 км на перегоне Усолье-Сибирское — Мальта Восточно-Сибирской железной дороги.
«На путях находился мужчина и двое детей. На предупреждающие звуковые сигналы локомотивной бригады мужчина не реагировал. Машинист применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. От полученных травм все пострадавшие скончались на месте», — рассказали в Восточном МСУТ СК России.
По признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение смерти по неосторожности двух и более лиц), следователи Восточного МСУТ СКР возбудили уголовное дело. Сейчас специалисты ведомства работают на месте происшествия, чтобы установить все обстоятельства и причины трагедии.
Восточное МСУТ СК России напоминает, что нарушение правил поведения вблизи железнодорожных путей представляет опасность для жизни и здоровья человека.
Ранее также сообщалось, что в ноябре 2025 года в районе железнодорожной станции Куйтун поездом была смертельно травмирована женщина.