Три человека погибли под грузовым поездом в Иркутской области

Три человека, в том числе двое несовершеннолетних погибли под грузовым поездом в Усольском районе Иркутской области. Об этом irk.aif.ru сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России. По предварительным данным, трагедия произошла вечером 4 января 2026 года на 5115 км на перегоне Усолье-Сибирское — Мальта Восточно-Сибирской железной дороги.