В Ростове полиция начала проверку после повреждения новой остановки

Пострадало остекление: полиция в Ростове ищет вандалов, повредивших остановку.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону полиция начала проверку после хулиганской выходки, из-за которой оказалось повреждено остекление новой остановки.

— В ходе мониторинга СМИ и соцсетей в поле зрения попала публикация о разбитой остановке на улице Большой Садовой. Проводится проверка, выясняются участники инцидента, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Речь идет об «умной» или по-другому интерактивной остановке. Судя по снимкам очевидцев, одна из прозрачных перегородок павильона покрылась трещинами и теперь может в любой момент рассыпаться.