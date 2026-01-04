Трамвай столкнулся с легковушкой и сошел с рельсов на проспекте Испытателей. Вечером, 4 января трамвай врезался во внезапно выехавший легковой автомобиль. Транспорт сошел с рельсов и выехал на дорогу, перегородив весь проезд.