Трамвай столкнулся с легковушкой и сошел с рельсов на проспекте Испытателей. Вечером, 4 января трамвай врезался во внезапно выехавший легковой автомобиль. Транспорт сошел с рельсов и выехал на дорогу, перегородив весь проезд.
— Из-за столкновения движение по проспекту было заблокировано, — рассказывают очевидцы в соцсетях. По словам очевидцев, авария произошла около шести вечера. В настоящее время на месте происшествия выехали сотрудники экстренных служб. Причины столкновения выясняются.
Автомобили вынуждены объезжать место происшествия по трамвайным рельсам, что создает дополнительные сложности для движения. На участке временно образовалась пробка.
Напомним, ранее скоростной трамвай «Славянка» сошел с рельсов в Шушарах в первые часы работы. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Причины, по которым трамвай сошел с рельсов, сейчас уточняются.