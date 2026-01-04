Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин: над Москвой сбили еще четыре БПЛА

Средства ПВО уничтожили четыре беспилотника, летевших на Москву. На местах падения обломков работают экстренные службы.

Источник: Аргументы и факты

Средства ПВО Минобороны России сбили четыре беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны сбили четыре БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее Собянин сообщал, что на подлёте к Москве силы противовоздушной обороны уничтожили 25 беспилотников. В каждом случае на местах падения обломков были задействованы экстренные службы.

До этого Минобороны РФ заявляло, что утром силы ПВО перехватили над территорией России 42 украинских беспилотника самолётного типа, а в ночное время было сбито ещё 90 БПЛА в Московском регионе и ряде других областей.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше