Собянин: над Москвой сбили еще четыре БПЛА

Средства ПВО Минобороны России сбили четыре беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«ПВО Минобороны сбили четыре БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он в своём Telegram-канале.
Ранее Собянин сообщал, что на подлёте к Москве силы противовоздушной обороны уничтожили 25 беспилотников. В каждом случае на местах падения обломков были задействованы экстренные службы.
До этого Минобороны РФ заявляло, что утром силы ПВО перехватили над территорией России 42 украинских беспилотника самолётного типа, а в ночное время было сбито ещё 90 БПЛА в Московском регионе и ряде других областей.