Отец рассказал о гибели 10-летнего сына в колодце в Татарстане: Лично нашел вещи

Как указали жители Менделеевска, дети гуляли в районе местного ТЦ «Мандарин». Эта территория была полностью завалена снегом, и ребята часто тут катались с горок. Снег засыпал не только землю, но и открытые колодцы. Местное население с лета писало об этой проблеме в соцсетях, некоторые колодцы закрывали, однако проблему это не решало: их бетонировали сверху, а по бокам оставляли ниши.