Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отец рассказал о гибели 10-летнего сына в колодце в Татарстане: Лично нашел вещи

Поиски двоих мальчиков из Менделеевска, которые сегодня были найдены мертвыми в колодце, велись всю ночь, сообщили «Российской газете» местные жители. Ребята пошли гулять на горку, а когда не вернулись вечером, родители заявили в полицию. «Сам лично нашел вещи сына возле колодца…» — рассказал отец одного из погибших Игорь А.

Источник: Прокуратура Татарстана / t.me/prokrt

Как указали жители Менделеевска, дети гуляли в районе местного ТЦ «Мандарин». Эта территория была полностью завалена снегом, и ребята часто тут катались с горок. Снег засыпал не только землю, но и открытые колодцы. Местное население с лета писало об этой проблеме в соцсетях, некоторые колодцы закрывали, однако проблему это не решало: их бетонировали сверху, а по бокам оставляли ниши.

Когда стало известно об исчезновении детей, у местных жителей сразу возникли самые страшные предположения. Всю ночь спасатели искали ребят, и в какой-то момент отец одного из мальчиков наткнулся на вещи сына.

— Там было два колодца. Один пустой, второй — с водой. И оба были открыты, — вспоминает Игорь.

В результате этой трагедии молодой мужчина потерял сына, который буквально перед Новым годом отметил 10-летие. В этой многодетной семье растут еще двое сыновей и маленькая дочь.

По факту гибели детей возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». По словам главы Менделеевского района Роберта Искандарова, собственник колодца установлен — это коммерческая организация. Семьям погибших мальчиков обещают оказать поддержку.