Собянин сообщил об отражении атаки еще четырех украинских БПЛА на Москву

Российская противовоздушная оборона (ПВО) ликвидировала еще четыре беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины, следовавших в сторону Москвы. Об этом в воскресенье, 4 января, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— Отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — говорится на его странице в мессенджере MAX.
За несколько минут до этого глава города сообщил, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили еще четыре беспилотника, летевших в сторону столицы.
Всего за прошедшую ночь российские средства ПВО уничтожили 90 беспилотников ВСУ над территориями Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Воронежской, Белгородской, Орловской и Ростовской областей, а также в небе над Московским регионом.