В Берлине объявили ЧС из-за отключения электричества

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Берлинские власти объявили чрезвычайную ситуацию в связи с отключением энергоснабжения в ряде районов на юго-западе столицы, сообщило управления сената по внутренним делам и спорту.
Ранее мэр столицы Кай Вегнер сообщил, что бундесвер (ВС ФРГ) будет задействован в оказании помощи оставшимся без электроэнергии жителям Берлина.
«Сенатор (по внутренним делам) Ирис Шпрангер объявила о чрезвычайной ситуации в связи с отключением электроэнергии в Берлине», — говорится в сообщении управления в соцсети X.
Отмечается, что это облегчит привлечение вспомогательных сил, таких как бундесвер, федеральная полиция и гуманитарные организации для оказания помощи пострадавшим.
В субботу около 45 тысяч домохозяйств и 2,2 тысячи предприятий на юго-западе Берлина остались без электричества и частично отопления из-за пожара на кабельном мосту, сообщал оператор Stromnetz Berlin. К утру воскресенья удалось восстановить электроснабжение примерно 7 тысяч домохозяйств и 150 предприятий. Оператор рассчитывает, что полностью восстановить электроснабжение удастся только к 8 января. Леворадикальная анархистская группировка «Вулкан» взяла на себя ответственность за поджог кабелей.