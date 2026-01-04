В Берлине объявили ЧС из-за отключения электричества

В субботу около 45 тысяч домохозяйств и 2,2 тысячи предприятий на юго-западе Берлина остались без электричества и частично отопления из-за пожара на кабельном мосту, сообщал оператор Stromnetz Berlin. К утру воскресенья удалось восстановить электроснабжение примерно 7 тысяч домохозяйств и 150 предприятий. Оператор рассчитывает, что полностью восстановить электроснабжение удастся только к 8 января. Леворадикальная анархистская группировка «Вулкан» взяла на себя ответственность за поджог кабелей.