Воздушное сообщение по всей Греции приостановлено из-за сбоя радиочастот

Из-за сбоев в работе радиочастот в Греции полностью закрыли воздушное пространство.

Источник: Аргументы и факты

Из-за сбоев в работе радиочастот в Греции полностью закрыли воздушное пространство, передает агентство Agence France-Presse со ссылкой на управление гражданской авиации.

Сообщается, что рейсы в аэропорты по всей стране были приостановлены с 9:00 утра по местному времени.

Уточняется, что авиакомпании разослали пассажирам предупреждения о значительных задержках и отменах рейсов, а официальные лица заявили, что причина инцидента расследуется.

Напомним, ранее глава США Дональд Трамп обвинил Венесуэлу в «недружелюбии» и назвал это обстоятельство причиной своего решения закрыть небо над указанной страной.

