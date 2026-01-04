Воздушное сообщение по всей Греции приостановлено из-за сбоя радиочастот

Из-за сбоев в работе радиочастот в Греции полностью закрыли воздушное пространство, передает агентство Agence France-Presse со ссылкой на управление гражданской авиации.
Сообщается, что рейсы в аэропорты по всей стране были приостановлены с 9:00 утра по местному времени.
Уточняется, что авиакомпании разослали пассажирам предупреждения о значительных задержках и отменах рейсов, а официальные лица заявили, что причина инцидента расследуется.
Напомним, ранее глава США Дональд Трамп обвинил Венесуэлу в «недружелюбии» и назвал это обстоятельство причиной своего решения закрыть небо над указанной страной.
