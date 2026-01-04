Ричмонд
В Волгоградской области расследуют гибель школьника в новогоднюю ночь

Глава СК Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования дела по гибели подростка в Волгоградской области.

Глава СК Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования дела по гибели подростка в Волгоградской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Трагедия произошла в новогоднюю ночь в селе Завязка. 15-летний мальчик пропал вечером 31 декабря, его тело с признаками переохлаждения нашли утром 1 января в нескольких метрах от дома.

«По данному факту следственными органами СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении. Бастрыкин поручил главе регионального управления доложить о ходе расследования.

Ранее в Татарстане утонули два 10-летних мальчика, один из которых пытался спасти друга из открытого канализационного колодца.

