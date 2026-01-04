Большую часть охраны Мадуро хладнокровно убили

Военные США во время похищения Мадуро и его жены убили невинных граждан.
Американские военные при задержании президента Венесуэлы Николаса Мадуро хладнокровно убили большую часть его охраны. Об этом сообщил министр обороны страны Владимир Падрино Лопес.
«Национальные вооруженные силы решительно отвергают трусливое похищение гражданина Николаса Мадуро, а также его жены, первой леди, доктора Силии Флорес де Мадуро. Это преступление было совершено в субботу, 3 января 2026 года, после хладнокровного убийства значительной части его команды безопасности», — заявил Лопес в эфире телеканала Telesur. По его словам, среди погибших были солдаты и невинные граждане.
В ночь на 3 января вооруженные силы США провели операцию в Венесуэле и нанесли удары по нескольким важным военным и государственным объектам. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе операции спецслужбы задержали президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес и вывезли их из страны.
Генпрокурор США Памела Бонди сообщила, что Мадуро и Флорес обвиняются в «наркотерроризме», незаконном обороте оружия и контрабанде наркотиков. Их доставили в Нью-Йорк для суда.
По данным Financial Times, с августа в Венесуэле работала группа сотрудников ЦРУ, которые следили за Мадуро. В подготовке, по информации газеты, участвовали госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и замруководителя аппарата Белого дома Стивен Миллер.
В интервью Fox News Трамп ранее рассказал, что военные США построили точную копию дома Мадуро для тренировок перед захватом. После задержания Мадуро и его супругу вывезли на вертолете на военный корабль, откуда их должны отправить в Нью-Йорк для предъявления обвинений.