Водителя перевернувшейся аэролодки в Новоладожском канале отправили в СИЗО

Приморский районный суд отправил на два месяца в СИЗО водителя аэролодки, которая перевернулась в Новоладожском канале. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
По данным следствия, в момент управления транспортным средством мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Прав у него при себе не было.
В результате аэролодка столкнулась с понтонным мостом в акватории Новоладожского канала и перевернулась. Трое пассажиров погибли на месте происшествия, один серьезно пострадал.