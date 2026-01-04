Ричмонд
Водителя перевернувшейся аэролодки в Новоладожском канале отправили в СИЗО

В результате происшествия погибло три человека.

Источник: РИА "Новости"

Приморский районный суд отправил на два месяца в СИЗО водителя аэролодки, которая перевернулась в Новоладожском канале. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным следствия, в момент управления транспортным средством мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Прав у него при себе не было.

В результате аэролодка столкнулась с понтонным мостом в акватории Новоладожского канала и перевернулась. Трое пассажиров погибли на месте происшествия, один серьезно пострадал.