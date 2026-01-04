На подлёте к Москве сбили уже более 30 украинских беспилотников

Крайний раз была отражена атака четырёх беспилотников, летевших на столицу. Это произошло чуть позже 7 часов вечера. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков беспилотников.
Напомним, ранее сообщалось, что средства ПВО сбили 25 беспилотников в течение дня на подлёте к Москве. Кроме того, 4 января в аэропорту Внуково вводили ограничения на полёты самолётов. Аналогичные меры действовали в Жуковском и Домодедово.
