На подлёте к Москве сбили уже более 30 украинских беспилотников

Российские силы ПВО успешно ликвидировали уже более 30 украинских дронов, которые в течение дня пытались атаковать Москву. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: Life.ru

Крайний раз была отражена атака четырёх беспилотников, летевших на столицу. Это произошло чуть позже 7 часов вечера. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков беспилотников.

Напомним, ранее сообщалось, что средства ПВО сбили 25 беспилотников в течение дня на подлёте к Москве. Кроме того, 4 января в аэропорту Внуково вводили ограничения на полёты самолётов. Аналогичные меры действовали в Жуковском и Домодедово.

Больше новостей о ДТП, пожарах и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

