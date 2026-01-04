Собянин: Средства ПВО сбили еще три беспилотника, летевших к Москве

Российская противовоздушная оборона (ПВО) сбила еще три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины, следовавших в сторону Москвы. Об этом в воскресенье, 4 января, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— ПВО Минобороны сбили три БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — говорится на его странице в мессенджере MAX.
Примерно за 45 минут до этого глава города сообщил, что ПВО уничтожила еще четыре беспилотника, летевших в сторону столицы.
Кроме того, за минувшую ночь российские средства ПВО уничтожили 90 беспилотников ВСУ над территориями Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Воронежской, Белгородской, Орловской и Ростовской областей, а также в небе над Московским регионом.