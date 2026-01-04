Бастрыкин вмешался в кровавый конфликт в Щербинке с приезжими

Инцидент, вызвавший резонанс, произошел накануне. По данным Телеграм-канала «Многонационал», группа нетрезвых приезжи начала приставать к замужней женщине на улице. В ходе возникшего конфликта нападавшие разбили о голову пострадавшей бутылку, а заступившегося за нее мужчину ударили ножом. Авторы канала отмечают, что сразу после драки на место прибыли «решалы» на автомобилях Mercedes, которые грубо общались с сотрудниками полиции и искали камеры видеонаблюдения, чтобы удалить записи инцидента. Сообщается также, что потерпевшим поступают угрозы с требованием забрать заявление.