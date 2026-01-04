Водитель BMW на бешеной скорости снёс остановку в Краснодарском крае, погибла женщина

Под Краснодаром произошло ДТП. Видео © Telegram / ЧП Краснодара и края.
По данным телеграм-канала, инцидент произошёл вечером 4 января на улице Объездная. Водитель BMW, предположительно, превысил скорость, двигаясь со скоростью около 90 км/ч. Сообщается, что автомобиль сначала столкнулся с тремя попутными транспортными средствами, после чего потерял управление и врезался в автобусную остановку. В момент аварии на остановке находилось не менее пяти ожидающих транспорт людей.
Свидетели происшествия утверждают, что жертвой трагедии стала женщина, которую извлекли из-под колёс автомобиля BMW. Кроме того, как минимум четыре человека, в том числе один ребёнок, получили травмы. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Официальные комментарии от уполномоченных органов пока не поступали.
А ранее Life.ru писал, что в заснеженном Татарстане четыре человека погибли в аварии с участием 10 автомобилей. Массовое ДТП случилось на 27 километре платного участка автодороги «Казань-Альметьевск».
