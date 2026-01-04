Водитель BMW на бешеной скорости снёс остановку в Краснодарском крае, погибла женщина

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл вечером 4 января на улице Объездная. Водитель BMW, предположительно, превысил скорость, двигаясь со скоростью около 90 км/ч. Сообщается, что автомобиль сначала столкнулся с тремя попутными транспортными средствами, после чего потерял управление и врезался в автобусную остановку. В момент аварии на остановке находилось не менее пяти ожидающих транспорт людей.