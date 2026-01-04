Избиением 16-летнего подростка в ТЦ Сургута заинтересовался Бастрыкин

Глава СК РФ ожидает доклад от коллег из ХМАО.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин ждет доклад от коллег из ХМАО по уголовному делу об избиении 16-летнего юноши в одном из торговых центров Сургута. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства.
«Ранее в социальных медиа сообщалось, что в одном из торговых центров города Сургута 16-летнему юноше были причинены телесные повреждения. Главе СК России будет доложено о ходе расследования уголовного дела по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетнему в ХМАО-Югре», — говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено о статье о хулиганстве. Доклад будет представлен главой ведомства в Югре Михаилом Мокшиным.
Ранее в соцсети очевидцы поделились происшествием в ТРЦ «Сити Молл». Там к подростку подошла группа агрессивно настроенных сверстников, после чего завязался конфликт. Следователи начали проверку. Был задержан 17-летний мигрант, который — участник избиения, остальные участники потасовки устанавливаются.