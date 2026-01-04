В Башкирии спасли трех человек из снежного плена

По его словам, спасатели пришли на помощь женщине, съехавшей с дороги, и помогли ей выбраться из снежного плена. Параллельно другая команда оказывала помощь водителям двух легковых машин и «ГАЗели», застрявшим в снегу. Благодаря оперативным действиям команд, все смогли продолжить путь.