Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии спасли трех человек из снежного плена

Трех человек спасли из снежного плена на автодороге Туймазы — Ильчимбетово в Башкирии. Об этом рассказал председатель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.

Источник: МЧС РФ

По его словам, спасатели пришли на помощь женщине, съехавшей с дороги, и помогли ей выбраться из снежного плена. Параллельно другая команда оказывала помощь водителям двух легковых машин и «ГАЗели», застрявшим в снегу. Благодаря оперативным действиям команд, все смогли продолжить путь.

«Зимой на дороге нет мелочей — важно снижать скорость, держать безопасную дистанцию и быть готовым к непредвиденным ситуациям», — посоветовал жителям республики Кирилл Первов.

Ранее еще три участка трассы в Башкирии полностью перекрыли из-за метели.