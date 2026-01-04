В Менделеевске семьям погибших школьников выплатят по 1 млн рублей

Напомним, в Менделеевске погибли двое десятилетних детей — они провалились в колодец, расположенный рядом с несанкционированной горкой. И горка, и место для катания были несанкционированными. Колодец находился на балансе коммерческого предприятия. В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.