В Менделеевске семьям погибших школьников выплатят по 1 млн рублей

Ранее Роберт Искандаров выразил соболезнования родным и близким погибших детей и подчеркнул, что помощь будет оказана в полном объеме.
Напомним, в Менделеевске погибли двое десятилетних детей — они провалились в колодец, расположенный рядом с несанкционированной горкой. И горка, и место для катания были несанкционированными. Колодец находился на балансе коммерческого предприятия. В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.
Кроме того, в Менделеевском районе проведут внеочередные проверки всех мест отдыха жителей, в том числе несанкционированных.
«Любые подобные заброшенные конструкции должны быть немедленно ликвидированы или надежно изолированы. Мы всегда держим под контролем места массового пребывания людей. В ближайшие дни проведем внеочередные проверки и мест несанкционированного катания на горках. Просим подключиться к процессу и жителей — сообщать о таких точках», — призвал руководитель Менделеевского района.
Информацию об открытых люках и колодцах принимают в городской диспетчерской по телефону 2−77−77. Сообщения принимают также о люках и колодцах, расположенных за городом и за пределами населенных пунктов.