Силы ПВО за семь часов уничтожили 253 беспилотника над Россией

Над Брянской областью перехватили и уничтожили 86 БПЛА, над Белгородской областью — 53 беспилотника. Над территорией Москвы и Московской области сбили 39 дронов, над Калужской областью — 27, над Курской областью — 14. По восемь БПЛА уничтожили над Рязанской и Тульской областями, по три — над Владимирской, Волгоградской, Липецкой и Орловской областями. Три дрона сбили над Ростовской областью, два — над Воронежской областью. Один БПЛА уничтожили над Смоленской областью.