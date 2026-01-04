Ричмонд
Силы ПВО за семь часов уничтожили 253 беспилотника над Россией

В период с 13:00 по 20:00 мск силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 253 беспилотника самолетного типа над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

Над Брянской областью перехватили и уничтожили 86 БПЛА, над Белгородской областью — 53 беспилотника. Над территорией Москвы и Московской области сбили 39 дронов, над Калужской областью — 27, над Курской областью — 14. По восемь БПЛА уничтожили над Рязанской и Тульской областями, по три — над Владимирской, Волгоградской, Липецкой и Орловской областями. Три дрона сбили над Ростовской областью, два — над Воронежской областью. Один БПЛА уничтожили над Смоленской областью.

В аэропортах Иваново, Волгограда, Ярославля и Калуги действуют ограничения на прием и выпуск самолетов. Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

