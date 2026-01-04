Ричмонд
Собянин: Система ПВО уничтожила еще один беспилотник, летевший в сторону Москвы

Еще один украинский беспилотник был поражен российскими силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к Москве. Об этом в воскресенье, 4 января, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: РИА "Новости"

— Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — говорится на его странице в мессенджере MAX.

За 40 минут до этого глава города также сообщил об уничтожении еще трех беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины, следовавших в сторону Москвы.

Также за минувшую ночь российские средства ПВО уничтожили 90 беспилотников ВСУ над территориями Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Воронежской, Белгородской, Орловской и Ростовской областей, а также в небе над Московским регионом.

