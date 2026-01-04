Собянин: Система ПВО уничтожила еще один беспилотник, летевший в сторону Москвы

— Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — говорится на его странице в мессенджере MAX.
За 40 минут до этого глава города также сообщил об уничтожении еще трех беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины, следовавших в сторону Москвы.
Также за минувшую ночь российские средства ПВО уничтожили 90 беспилотников ВСУ над территориями Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Воронежской, Белгородской, Орловской и Ростовской областей, а также в небе над Московским регионом.