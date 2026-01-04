Три ребенка пострадали в результате цепного ДТП на Кубани

«Около 15:30 в городе Кореновске по улице Матросова напротив домовладения № 5 водитель автомобиля Chevrolet 1973 года рождения потерял сознание, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Kia Spectra. Далее, двигаясь, допустил столкновение с автомобилем Honda, где пострадали трое несовершеннолетних», — сказал представитель Госавтоинспекции.
Он также отметил, что пострадавшие дети были доставлены в ГБУ «Кореновская ЦРБ», где им оказывается необходимая медицинская помощь.
Ранее в этот день при столкновении пяти легковых автомобилей и грузовика в Ростовской области погибли четыре человека, еще четыре пострадали. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»)".