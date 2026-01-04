Расчёты ПВО сбили 253 украинских дрона над регионами России за семь часов

«С 13.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 253 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — уточнили в ведомстве.
Наибольшее количество дронов — 86 — сбили над Брянской областью. 53 БПЛА ликвидировали над Белгородской областью, 39 — над Московским регионом, 27 — над Калужской областью. Ещё 14 беспилотников уничтожили над Курской областью. По восемь дронов перехватили над Рязанской и Тульской областями, по три — над Владимирской, Волгоградской, Липецкой, Орловской и Ростовской областями. Два БПЛА ликвидировали над Воронежской областью, один — над Смоленской областью.
Массированная атака беспилотников на Москву привела к масштабным сбоям в работе столичных воздушных гаваней. В результате в аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский введены временные ограничения, что привело к задержке около 200 рейсов. В залах вылета образовались очереди на посадку, несколько рейсов отменены.
