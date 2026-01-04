Ричмонд
+5°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Расчёты ПВО сбили 253 украинских дрона над регионами России за семь часов

Расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 253 беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«С 13.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 253 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — уточнили в ведомстве.

Наибольшее количество дронов — 86 — сбили над Брянской областью. 53 БПЛА ликвидировали над Белгородской областью, 39 — над Московским регионом, 27 — над Калужской областью. Ещё 14 беспилотников уничтожили над Курской областью. По восемь дронов перехватили над Рязанской и Тульской областями, по три — над Владимирской, Волгоградской, Липецкой, Орловской и Ростовской областями. Два БПЛА ликвидировали над Воронежской областью, один — над Смоленской областью.

Массированная атака беспилотников на Москву привела к масштабным сбоям в работе столичных воздушных гаваней. В результате в аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский введены временные ограничения, что привело к задержке около 200 рейсов. В залах вылета образовались очереди на посадку, несколько рейсов отменены.

Больше новостей о ДТП, пожарах и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше