В Белгородской области мужчина пострадал из-за атаки БПЛА на автомобиль

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков выступил с заявлением, что в Шебекинском округе между селами Белянка и Сурково местный житель получил минно-взрывную травму и осколочное ранение лица при атаке дрона на его автомобиль. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Мужчину с минно-взрывной травмой, осколочным ранением лица и ушибом грудной клетки доставили в Шебекинскую ЦРБ», — говорится в его публикации.
По информации губернатора, в Шебекино в результате детонации украинского беспилотника были повреждены стекла в одной из квартир МКД и кузов легкового автомобиля.
Кроме того, в Грайвороне в результате атаки дрона повреждены две машины, в поселке Октябрьский выбиты окна в частном доме и повреждены надворные постройки, а в селах Стрелецкое и Разумное зафиксированы повреждения фасадов и остекления зданий.