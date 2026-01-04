Ричмонд
В Белгородской области мужчина пострадал из-за атаки БПЛА на автомобиль

Вячеслав Гладков выступил с заявлением, что в Шебекинском округе между селами Белянка и Сурково местный житель получил осколочное ранение лица при атаке дрона на его автомобиль.

Источник: Аргументы и факты

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков выступил с заявлением, что в Шебекинском округе между селами Белянка и Сурково местный житель получил минно-взрывную травму и осколочное ранение лица при атаке дрона на его автомобиль. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Мужчину с минно-взрывной травмой, осколочным ранением лица и ушибом грудной клетки доставили в Шебекинскую ЦРБ», — говорится в его публикации.

По информации губернатора, в Шебекино в результате детонации украинского беспилотника были повреждены стекла в одной из квартир МКД и кузов легкового автомобиля.

Кроме того, в Грайвороне в результате атаки дрона повреждены две машины, в поселке Октябрьский выбиты окна в частном доме и повреждены надворные постройки, а в селах Стрелецкое и Разумное зафиксированы повреждения фасадов и остекления зданий.

