BMW снесла остановку с людьми в Горячем Ключе Краснодарского края, есть погибшая

BMW на большой скорости врезалась в остановку с людьми в Горячем Ключе Краснодарского края. Об этом в воскресенье, 4 января, сообщил Telegram-канал Shot.
По предварительным данным, в аварии погибла женщина, около четырех человек получили травмы.
По информации канала, водитель BMW двигался по улице Объездная со скоростью не менее 90 километров в час. Сначала машина столкнулась с тремя другими автомобилями, затем иномарку сильно занесло, и она врезалась в автобусную остановку, на которой находилось не менее пяти человек.
Очевидцы сообщают, что погибшую женщину достали прямо из-под колес BMW. Среди пострадавших есть ребенок. На месте происшествия работают экстренные службы, говорится в публикации. Официального подтверждения аварии на момент публикации материала не поступало.
В тот же день крупная авария произошла в Ростовской области на трассе М-4 «Дон». По предварительным данным, причиной мог стать гололед. Уточняется, что фура протаранила несколько автомобилей на участке дороги возле Красного Колоса.