BMW снесла остановку с людьми в Горячем Ключе Краснодарского края, есть погибшая

По информации канала, водитель BMW двигался по улице Объездная со скоростью не менее 90 километров в час. Сначала машина столкнулась с тремя другими автомобилями, затем иномарку сильно занесло, и она врезалась в автобусную остановку, на которой находилось не менее пяти человек.