В Горячем Ключе иномарка въехала в остановку, на которой находились люди

В Горячем Ключе вечером 4 января произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, 46-летний водитель «Чери» не предоставил преимущество БМВ при повороте на лево на улице Объездной. Иномарки столкнулись, в результате чего немецкий автомобиль под управлением 31-летнего мужчины въехал в остановку, на которой находилось трое людей. «Чери» от удара отлетела в «Тайоту».
В аварии на остановке погибла женщина и пострадали 15-летняя девушка и мужчина. Также травмы получили водитель «Чери» и пассажир БМВ.
