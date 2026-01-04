В Горячем Ключе иномарка въехала в остановку, на которой находились люди

По данным ведомства, 46-летний водитель «Чери» не предоставил преимущество БМВ при повороте на лево на улице Объездной. Иномарки столкнулись, в результате чего немецкий автомобиль под управлением 31-летнего мужчины въехал в остановку, на которой находилось трое людей. «Чери» от удара отлетела в «Тайоту».