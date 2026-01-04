Ричмонд
В Горячем Ключе иномарка въехала в остановку, на которой находились люди

В аварии погибла женщина.

Источник: t.me/chp_krd

В Горячем Ключе вечером 4 января произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, 46-летний водитель «Чери» не предоставил преимущество БМВ при повороте на лево на улице Объездной. Иномарки столкнулись, в результате чего немецкий автомобиль под управлением 31-летнего мужчины въехал в остановку, на которой находилось трое людей. «Чери» от удара отлетела в «Тайоту».

В аварии на остановке погибла женщина и пострадали 15-летняя девушка и мужчина. Также травмы получили водитель «Чери» и пассажир БМВ.

Ранее мы писали об аварии в Кореновске, в которой пострадали трое детей. Причиной ДТП стала потеря сознания водителя «Шевроле». Машина столкнулась с двумя автомобилями, в одном из них и находились несовершеннолетние.