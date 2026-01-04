Ричмонд
Число дронов, уничтоженных при попытке прорваться к Москве, достигло 40

Количество беспилотных летательных аппаратов, нейтрализованных системой противовоздушной обороны на подступах к Москве, возросло до 40. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: Life.ru

«Уничтожен ещё один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он в своём телеграм-канале.

Ранее расчёты ПВО сбили 253 украинских дрона над регионами России за семь часов. Наибольшее количество дронов — 86 — сбили над Брянской областью. 53 БПЛА ликвидировали над Белгородской областью, 27 — над Калужской областью. Ещё 14 беспилотников уничтожили над Курской областью. По восемь дронов перехватили над Рязанской и Тульской областями, по три — над Владимирской, Волгоградской, Липецкой, Орловской и Ростовской областями. Два БПЛА ликвидировали над Воронежской областью, один — над Смоленской областью.

Больше новостей о ДТП, пожарах и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

