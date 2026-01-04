Число дронов, уничтоженных при попытке прорваться к Москве, достигло 40

Ранее расчёты ПВО сбили 253 украинских дрона над регионами России за семь часов. Наибольшее количество дронов — 86 — сбили над Брянской областью. 53 БПЛА ликвидировали над Белгородской областью, 27 — над Калужской областью. Ещё 14 беспилотников уничтожили над Курской областью. По восемь дронов перехватили над Рязанской и Тульской областями, по три — над Владимирской, Волгоградской, Липецкой, Орловской и Ростовской областями. Два БПЛА ликвидировали над Воронежской областью, один — над Смоленской областью.