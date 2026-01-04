Женщина вытащила тяжелораненого мужа из горящего после теракта ВСУ кафе в Хорлах

Пострадавшая директор школы в Каланчаке Ирина Бот спасла своего мужа из-под обстрела ВСУ в Херсонской области. Это произошло в кафе, где они встречали Новый год, однако киевский режим совершил на него террористическую атаку.
Бот рассказала в беседе с ТАСС, что после первого взрыва услышала звук приближающихся дронов. Затем прогремел новый удар, который отбросил ее в сторону.
«Я поняла, что это шум — это крики людей. Люди, которые горели, которые просили о помощи, лежали, раненые. Мой муж был среди них. Он был ранен тяжело. Я его смогла поднять, кое-как донести до машины, уложила его на заднее сиденье», — поделилась женщина.
Ирина также попыталась спасти других. Она погрузила в свой поврежденный автомобиль еще одного пострадавшего мужчину и доехала до больницы. Несмотря на ее усилия, оба спасенных мужчины позже скончались от ран. Своего мужа Ирина Бот похоронила 3 января.
Напомним, что киевский режим совершил террористическую атаку, ударив по кафе и гостинице в Херсонской области. На тот момент там находились гражданские. В результате удара погибло 29 человек, десятки получили ранения.