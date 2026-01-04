BMW влетела в толпу людей на остановке в Краснодарском крае, есть жертвы

Инцидент произошёл вечером в городе Горячий Ключ. По данным издания, водитель иномарки двигался по улице Объездная со скоростью не менее 90 км/ч,. Он протаранил три попутных автомобиля, после чего его занесло и он врезался в автобусную остановку.