Дом в Первоуральске, где произошёл взрыв, проверяли в феврале

Ранее региональный главк МЧС сообщал, что взрыв с возгоранием произошёл в квартире четырёхэтажного дома на улице Ильича, 30. Огонь охватил три квартиры, пострадали три человека, десять жителей были эвакуированы, в том числе трое детей. Хозяйка квартиры госпитализирована с ожогами третьей степени тяжести. После происшествия возбуждено уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, точную причину взрыва установит пожарно-техническая экспертиза.