Дом в Первоуральске, где произошёл взрыв, проверяли в феврале

Газовое оборудование в доме в Первоуральске, где произошёл взрыв и пожар, проверяли в феврале прошлого года, сообщил мэр города.

Источник: Аргументы и факты

Газовое оборудование в жилом доме в Первоуральске Свердловской области, где произошёл взрыв с последующим пожаром, проверяли в феврале прошлого года. Об этом сообщил глава города Игорь Кабец.

По его словам, плановая проверка проводилась профильными службами, при этом обращений и жалоб от жителей дома на тот момент не поступало. «Причины происшествия устанавливаются», — написал Кабец в своём Telegram-канале.

Мэр уточнил, что по итогам встречи с жильцами и осмотра здания пункт временного размещения разворачивать не потребовалось. Одной семье было предоставлено маневренное муниципальное жильё.

Ранее региональный главк МЧС сообщал, что взрыв с возгоранием произошёл в квартире четырёхэтажного дома на улице Ильича, 30. Огонь охватил три квартиры, пострадали три человека, десять жителей были эвакуированы, в том числе трое детей. Хозяйка квартиры госпитализирована с ожогами третьей степени тяжести. После происшествия возбуждено уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, точную причину взрыва установит пожарно-техническая экспертиза.