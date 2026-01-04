Ричмонд
Стало известно число жертв при атаке США на Венесуэлу

Число погибших в результате военной операции США в Венесуэле выросло до 80 человек. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя властей Венесуэлы.

Министр обороны Венесуэлы Лопес обвинил США в убийстве охраны Мадуро.

«Число погибших в результате субботнего нападения выросло до 80 — среди гражданских лиц и сотрудников сил безопасности. Он добавил, что число может увеличиться еще больше», — рассказал венесуэльский высокопоставленный чиновник. Собеседник The New York Times уточнил, что д сводка не является окончательной.

США нанесли удар по территории Венесуэлы, в ходе которого президент Николас Мадуро был задержан и вывезен за пределы страны, напоминает RT. В отношении него выдвинуты обвинения, и судебный процесс планируется провести на территории Соединенных Штатов, после чего Вашингтон намерен взять на себя функции управления республикой. По заявлению министра обороны Венесуэлы, в ходе штурма резиденции Мадуро американскими военными были «хладнокровно убиты» сотрудники его охраны, а также «ни в чем не повинные мирные жители», пишет телеканал 360.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше