Стало известно число жертв при атаке США на Венесуэлу

США нанесли удар по территории Венесуэлы, в ходе которого президент Николас Мадуро был задержан и вывезен за пределы страны, напоминает RT. В отношении него выдвинуты обвинения, и судебный процесс планируется провести на территории Соединенных Штатов, после чего Вашингтон намерен взять на себя функции управления республикой. По заявлению министра обороны Венесуэлы, в ходе штурма резиденции Мадуро американскими военными были «хладнокровно убиты» сотрудники его охраны, а также «ни в чем не повинные мирные жители», пишет телеканал 360.